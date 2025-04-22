訛稱娛樂公司工作　氹舊同事投資　44歲女子欺詐罪成囚2年9個月

一名女子涉嫌訛稱在娛樂公司工作，正為巡迴演唱會物色投資者，並以高息回報招徠，「氹」舊同事投資。對方不虞有詐，甚至找來自己另一友人加入。最終雙雙墮入騙局，遭騙去逾百萬港元。涉案女子經審訊後，被裁定兩項欺詐罪成，今（22日）在區院被判入獄2年9個月。法官斥被告犯案手法精明，因事發距今已5年多而酌量減刑。

現年44歲女被告曾慧珊，控罪書上沒有報稱職業。據庭上披露，被告曾從事保險工作，曾為百萬圓桌會員。辯方力陳被告深感後悔。兩項控罪的案發日期，橫跨2018年12月至2019年6月。她被指意圖詐騙事主葉朗軒781,300港元；及詐騙事主50萬港元。法官判刑時指，被告雖單獨行事，然而手法精明，分別以2年半及2年9個月為量刑起點，因被告曾還錢予其中一名事主，而事發距今已5年多，加上量刑整體性，就兩罪判被告入獄2年9個月。

控方案情指，被告跟事主葉朗軒是舊同事關係，葉離職後兩人仍保持聯絡。2018年，被告向葉自稱在娛樂公司工作，公司曾籌辦陳小春等人的演唱會，同時向葉展示公司成員與一些藝人的合照。2018年12月，被告說公司的巡迴表演項目需要資金，惟資金鏈斷裂，邀請葉朗軒投資。葉答應，並介紹友人、即第二名事主孫政加入。惟兩人均沒有收到回報，被告後來開出多張支票，但全部無法兌現，被告其後更轉換了電話號碼。被告曾向葉朗軒償還13萬港元。

案件編號：DCCC 829/2022