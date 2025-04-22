指東九綠色運輸壓縮至2027年施工罕見　議員相信或採電池車

政府今日(22日)提交觀塘區議會的文件，解釋「東九龍智慧綠色集體運輸系統」項目的具體內容。議員鄧家彪相信有關項目的列車不會採用高架電纜，估計列車本身就是電池車、列車透過路軌輸電或列車在車站月台停靠時以充電供充電等3種方式；其次會採用用膠轆，增強爬坡能力之餘，亦可降低噪音。

有關工程料諮詢區議會後將在明年進行招標，2027年完成招標並展開工程，預計2033年落成。他指由拍板、設計、招標和施工可以在一屆政府的期間內完成，以集體運輸項目而言可謂鮮見，因過去的鐵路項目，由醞釀到拍板到設計到正式開工，往往需10年計的時間，冀其他基建發展項目速度也有這個速度。

他指有關工程方案4度更改，以回應地區訴求，但藍田北站到油塘東站因經隧道，有些社區會過其門而不入，譬如是廣田邨、康雅苑、康栢苑等2萬居民不能直接享用東九龍線，但無論如何，相信都能回應山上約30萬居民的出行訴求。有些地區人士關注施工期間如何減輕對現有交通狀況的影響，以走線如何接駁，如彩虹東或彩雲，有否支線連接去慈雲山，儘管文件中保留有關主張的可能性，亦希望日後可以把可能性變為現實。

在造價方面，他理解這個項目毋須立法會撥款，而是採用BOT模式，即是由營運商包起來興建，透過馬油塘附近一個6.8公頃的綠化地帶改劃成車廠，且有兩幅可以住2.4萬人的商住用途的土地，給營運商發展權並獲得土地利益，但由興建到營運總共多少年？營運權有多長？訂定車票機制會否跟港鐵有銜接等，文件則未有詳細交代。

他相信要待招標時才能反映造價，亦相信政府可能心中有數，只是不宜公開透露以免影響承辦商競標落價的判斷，但從意向書所見，已經有35個承辦商表示有興趣。