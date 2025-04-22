理大與史丹福大學醫學院成立研究中心　冀預測老齡相關疾病

隨着人口老化，本港醫療負擔不斷加劇。香港理工大學今日（22日）就公布，校方與史丹福大學醫學院早前簽署合作備忘錄，共同成立「香港理工大學—史丹福大學縱向深度組學聯合研究中心」，合作建立標準化的「多組學衰老隊列」，以研究健康老齡化與病理性衰老的生物機制，識別個人化的生物標記，及早預測與衰老有關的疾病。

史丹福大學Stanford W. Ascherman遺傳學教授Michael Snyder表示，老齡化是導致心血管疾病、糖尿病、神經退化性疾病及癌症等慢性病的主要成因。然而，每個人老化情況不一，導致衍生出不同類型的老齡心化模式和軌跡，被稱為「衰老類型」。由於現有的老齡化研究只聚焦於部分生物標記及衰老類型，因此未能全面地反映老齡化對健康的影響。

理大與史丹福大學醫學院將合作，針對亞洲群體進行深入的多組學及相關領域研究，並聚焦老齡化機制及個體差異作綜合分析。研究中心會結合視網膜成像和電子健康紀錄，對現有衰老隊列進行縱向多組學分析，包括基因組學、蛋白質組學、代謝物組學和脂類組學分析。雙方亦會聯手開發實時健康監測平台，以及預測衰老相關疾病的演算法，並為兩校博士生及博士後研究員提供交流機會。