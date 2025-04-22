多個團體發表「五一宣言」　促修訂職工會條例及監督輸入外勞

勞動節將至，多個團體發表「五一宣言」，重申勞工是香港經濟發展的基石，向政府提出10項政策建議，包括修訂《職工會條例》及嚴格監督輸入外勞及人才計劃等。團體又促請當局關注勞工權益、促進高質量就業，加強勞工保障。

十項政策建議包括，支持修訂《職工會條例》堵塞漏洞；嚴格把控和監督輸入外勞及人才計劃，重新檢視「補充勞工優化計劃」解凍的26個前線基層工種，設立配額上限；完善新就業形態勞動者保障，包括盡快完成平台外送員保障政策檢討和法例修訂工作，以及盡早檢討最低工資調整方程式等。

議員林振昇表示，現時所有輸入外勞計劃合共有近8萬名外勞來港，但相對兩年前擴大輸入外勞時，經濟環境大有不同，舉例指建造業很多外勞來港，但因應經濟情況令很多私人工程減少，關注建造業的職位空缺是否仍然能承受這麼多的外勞，以及有否本地工友已失業。另外，飲食業同時亦輸入多名外勞，但同時業界指市民北上消費導致生意下跌，質疑是否仍有需要這麼多外勞人手。

議員黃國稱，目前香港經濟環境面臨不少挑戰，大量輸入外勞和引入人才造成的衝擊逐漸擴大，個別行業已出現開工不足、工資受壓情況，他又指就業是民生之本、社會穩定的基礎，勞工是經濟基石，促請政府堅守以民為本的理念。對於工聯會今年繼續不舉辦勞動節遊行，他指，即使不舉辦遊行，工聯會仍繼續反映勞工訴求，並獲有關部門積極回應，希望能透過更多良性互動，解決勞工問題。

對於最低工資即將於下月1日調整至42.1港元，港九工團聯合總會主席李國強認為金額不能接受，指現時的最低工資無法反映生活所需，勞工只能享有1%以下經濟增長，期望改良最低工資調整方程式。他又促請政府盡快完成檢討關注外賣平台外送員的保障政策和法例修訂工作，並協助外送員就工傷進行法律申索。至於政府擬削減1萬個公務員職位，香港特區政府公務人員聯會主席李方沖表示，現在各部門正按情況去檢視人手，估計今年沒有太大影響，但或有些初級公務員會因應調整工作或人手刪減，工作量較多。