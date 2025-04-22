食安5督察涉盜罐頭鮑等樣本　今開審預計需時6日

5名食物環境衞生署食物安全中心衞生督察，涉嫌於2022年5月至2023年3月期間，串謀盜竊部分食安中心購買作食物檢測用途的食品樣本，包括罐頭鮑魚及白松露醬等。5人遭廉政公署落案起訴一項串謀盜竊罪。一人認罪，4人不認罪受審。審訊今（22日）在西九龍裁判法院展開，預計需時6日。

5名被告依次為陳映姍（34歲）、林曉君（29歲）、余鳳珍（28歲）、劉承軒（35歲）及李俊禧（37歲）。5人均報稱是食環署一級衞生督察。控罪指，他們於2022年5月4日至2023年3月9日期間，在香港串謀偷竊部分替食環署食安中心購買，作食物檢驗用途的食品樣本。陳映姍、林曉君、余鳳珍及李俊禧不認罪，審訊今日繼續。

劉承軒早前已認罪，他承認的是一項盜竊罪，屬交替控罪。控罪指他於相同時段，在香港偷竊樂家－阿爾博里奧米、法式燉小牛肉、醬汁八爪魚、墨魚汁魷魚、乳清芝士、水牛莫蘇里拉芝士、伯爵茶包及粒粒黑朱古力威化。劉承軒將以控方證人身份上庭作供。審訊的承認事實指，2023年3月9日，廉署人員拘捕5名被告，並在5人住所内檢取相關物品。

案件編號：WKCC 2693/2024