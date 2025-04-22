3業主沒有遵從消防安全指示　被判罰款共逾3.1萬元

3名業主由於沒有遵從根據《消防安全(商業處所)條例》(第502章)發出的改善消防安全指示，於3月27日在東區裁判法院被定罪及判罰款共逾3.1萬港元。

屋宇署根據《條例》第5(1A)條分別向大坑新村街一幢樓齡54年的指明商業建築物的一個單位業主、西營盤東邊街一幢樓齡51年的指明商業建築物的兩個單位業主發出改善消防安全指示，要求有關業主遵從若干消防安全建造規定，包括修復逃生樓梯的防護門廊、拆除開往逃生樓梯的鐵閘並封塞在逃生樓梯圍牆開鑿的門口、安裝防火門以分隔洗手間與防護門廊，以及封塞在外牆開鑿的窗口。由於該3名業主沒有遵從有關法定指示，故遭屋宇署檢控，並被法庭定罪。他們分別被判罰款10,910元、10,150元及100,20元。

根據《條例》第5(7)(b)條的規定，任何人無合理辯解而沒有遵從法定指示，即屬犯法，可處第四級罰款（現時為二萬五千元），並可就該指示持續未獲遵從的每日另處罰款2,500元。一經定罪，屋宇署亦可根據《條例》第6(1)條向法院申請發出改善消防安全令，指示該業主遵從該指示的規定。