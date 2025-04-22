本港最新失業率為3.2%　仍有逾12.2萬人無工開

政府統計處今日(22日)公布最新勞動人口統計數字，經季節性調整的失業率，最新(今年1月至3月)失業率為3.2%，與去年12月至今年2月的數字相同，就業不足率在該兩段期間則保持不變，維持於1.1%的水平。

不經季節性調整的失業人數，由去年12月至今年2月的111,700人上升至今年1月至3月的122,800人，增加約11,100人。同期的就業不足人數亦由40,700人上升至42,700人，增加約2,000人。

總就業人數方面，由去年12月至今年2月的3,709,500人，下跌至今年1月至3月的3,692,700人，減少約16,800人。同期的總勞動人口亦由3,821,300人下跌至3,815,500人，減少約5,800人。

勞工及福利局表示，各個行業在今年1月至3月的失業率與上一個三個月期間相比變動不一，當中資訊及通訊業、社會工作活動業、專業及商用服務業(不包括清潔及同類活動)，以及建造業等錄得升幅，而運輸業和保險業則錄得下跌。貿易摩擦加劇增加外部環境不確定性，或會影響一些行業的招聘意欲。不過，內地經濟在中央政府的提振措施下繼續增長，加上政府持續推出各項促進經濟增長和支持企業的政策措施，預計會為勞工需求提供支持。