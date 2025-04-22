快餐店女員工遭吐口水疑職場欺凌　事發去年12月　列糾紛處理

網上昨日(21日)流傳出一條靜音影片，指麥當勞疑似發生欺凌事件。影片中顯示，一男員工似乎在大聲向一名女員工吼叫，期間更向該女員工吐口水。麥當勞回應指，正進行內部調查，將嚴肅處理個案。執法部門表示，事件於去年12月發生，案件列作糾紛案件處理。

片段中一名身穿黃色制服的女員工站於牆角，另一名黑色制服的男員工與她對話。男員工情緒激動，多次向女員工吐口水，其中一次直接噴口水於女員工的頭髮。期間有其他員工在旁，並無作出干涉。

麥當勞回覆東網查詢時表示，關注到相關的網上討論，在得悉事件後已即時聯絡相關員工並進行內部調查。公司重申對任何欺凌事件一直採取零容忍態度，將嚴肅處理個案及加強紀律培訓，以確保員工享有安心的工作環境。

執法部門就此事回應，該事件在去年12月發生，在北角英皇道康澤花園麥當勞員工休息室中，女事主與男事主因碰撞起爭執。女事主已因片段廣傳而找該餐廳經理，要求刪除影片，但片段由其他人拍攝，無法協助。女事主遂報案求助，希望要求刪除短片。執法部門已提醒事主應向社交平台提出求助。案件列作糾紛案件處理。