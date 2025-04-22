香港國際仲裁中心去年處理352宗仲裁案件　涉款1060億

政府期望打造香港成為亞太區國際法律及爭議解決服務中心。當局交代香港國際仲裁中心去年共受理503宗案件，仲裁案件佔352宗，爭議金額總額達1,060億港元，97.1%的仲裁案件以香港為仲裁地。另外，3月起恒常推行及優化「為來港參與仲裁程序的人士提供入境便利計劃」，讓5類人士毋須取得工作簽證，便可獲准以訪客身份來港參與仲裁程序。

據政府向立法會司法及法律事務委員會提交的文件，引述倫敦瑪麗皇后大學進行的2025年國際仲裁調查，指香港國際仲裁中心仲裁規則是亞太地區最受歡迎的仲裁規則，與新加坡國際仲裁中心並列全球第二最受歡迎。根據香港國際仲裁中心去年的統計數據，香港國際仲裁中心共受理503宗案件，其中仲裁案件佔352宗，爭議金額總額達1,060億港元，高於2023年的928億港元。

在仲裁地方面，政府指97.1%的案件以香港為仲裁地，當事人來自53個司法管轄區，高於2023年的45個司法管轄區；而受理的仲裁案件中，超過65%案件所涉合約為2020年或之後簽訂，超過40%的案件所涉合同為2022年或之後簽訂。

政府今年3月起恒常推行及優化「為來港參與仲裁程序的人士提供入境便利計劃」，有關人士若持有由指定仲裁及爭議解決機構或場地提供者發出的證明書，證明其為參與在香港進行的仲裁程序的合資格人士，就可獲准以訪客身份來港參與仲裁程序，毋須取得工作簽證 。

當局指便利計劃涵蓋5類合資格人士，即仲裁員、專家證人和事實證人、代表仲裁程序任何一方的律師、仲裁程序各方、以及與仲裁直接有關或參與仲裁的其他人士，例如仲裁庭秘書、仲裁庭指定專家。該計劃亦涵蓋所有於香港實體舉行的仲裁。