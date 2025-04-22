議員促當局定期檢視人才清單　立會下周開會討論

當局早前更新本港人才清單加入與推動「八大中心」發展相關的產業所需人才，包括於金融服務、創新科技、法律及爭議解決服務和航空及航運服務共新增9項專業，擴展至涵蓋60項專業，更新後的清單已於3月1日生效。立法會人力事務委員會下周一（28日）舉行會議討論相關事項，議員建議當局定期檢視整份人才清單，以準確反映各專業的最新人力需求，確保引進的都是真正緊缺的人才。

更新的人才清單新增9項專業，分別來自金融服務的會計業專才、伊斯蘭金融專才及資深大宗商品交易專才、創新科技的資深系統架構師及專利專業人員、法律及爭議解決服務的法律知識工程師和航空及航運的驗船師、綠色航運專業人士及飛機維修工程師行業領域。

據立法會文件顯示，議員認為當局在更新人才清單前應廣泛諮詢各持份者，以確保人才清單所涵蓋的專業工種可反映本港的實際需要，而不會出現錯配的情況，即人力緊缺的專業並未涵蓋於人才清單之內，但未有出現短缺的專業卻被列入人才清單。議員又建議當局定期檢視整份人才清單及加入「可加可減」安排，以準確反映各專業的最新人力需求，確保引進的都是真正緊缺的人才。