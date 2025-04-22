13歲男學生參加考察團　沖涼遭同學偷拍全裸片　教育局證去年發生

再有中學遊學團出事！今日(22日)有社交平台發文，指本港一間中學，一名13歲男學生參加教育局舉辦的遊學團時，在洗澡期間被同學偷拍全裸片段，並且在學校瘋傳。現已上傳到社交群組Instagram，引起市民討論及關注。東網向教育局查詢。教育局回覆指十分關注事件，得悉後已立即向有關學校了解。

教育局發言人指，據悉事件發生於2024年3月學校舉辦的一項考察活動。學校已按機制即時嚴肅處理，包括啓動危機處理小組，為有關學生提供支援及輔導，並已就事件報警及按訓輔機制跟進個案，以及與持份者保持溝通，為其他有需要的學生提供適切的輔導。教育局一直與學校保持聯繫，提供適切意見及支援。

教育局一直為學校提供清晰指引，除了列出學校在處理學生行為問題時的一般原則外，同時提醒學校訓育措施的目的旨在教導、輔導和保護學生，如有需要對違規學生作出懲罰，相關的懲罰亦應具有教育意義。學校應按指引為有需要的學生制定個人化的訓輔計劃，加強教導他們正確的價值觀和處事態度，並與家長攜手合作，協助學生改善行為。