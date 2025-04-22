生醃食物等於「食蟲」？　潛藏幾十年可致腦膜炎

用各種調味料腌製蝦、蟹以及各種貝類，既保持海鮮的鮮嫩肉質又惹味，簡直讓人口水直流。不過，早前內地杭州市就有一名年約50歲的男子，喜歡吃生醃食物，一星期吃三至四次，後來因為發燒很久不退，去醫院求診時發現同時感染包蟲、豬帶絛蟲及曼氏裂頭蚴3種寄生蟲，進食生醃食物真的要小心病從口入。《東呼即應》為此請教專家，吃生醃食物的風險有多高。

醬油蟹、螄蚶等生醃海鮮確實很美味，但早前有網民分享在南韓食醬油蟹後出現腸胃炎，不斷肚瀉及嘔吐。腸胃及肝臟科專科醫生施婉珍表示，生醃食物其實是指食物沒有經過高溫烹調，只是使用調味料去醃製，例如豉油、蒜頭、辣椒、酒等，因此未能殺滅食物內的細菌及病毒；生食物尤其是海產都屬於高風險食物，因為它們表面可以依附不同的微生物或者寄生蟲。

而長期食用此類生醃食物，對身體影響可大可小。施婉珍指出，大部分人感染細菌或者病毒，最常出現的病徵可能是腸胃炎，包括嘔吐、腹瀉、輕微發燒；但若是高危人士，例如孕婦、嬰幼兒、長者，或者免疫力比較弱，感染這些細菌病毒，病徵就可能會比較嚴重，出現併發症的風險亦會較高。而腸胃炎可以引致嚴重脫水，甚至如果細菌入血，隨時可以致命。

至於寄生蟲方面，施表示，起初感染可能部分人只有輕微的病徵，甚或沒有病徵，但部分寄生蟲可存活在人體內數十年，以肺吸蟲為例，牠們可以在身體內，經過一段時間轉移去肺部，引起肺部疾病，包括咳嗽、氣管炎；而免疫力比較弱的病人，肺吸蟲有機會入侵腦部，引致腦膜炎；肝吸蟲更有機會慢慢寄居在人的膽管，長時間有機會導致膽管閉塞、肝硬化，甚至增加患膽管癌的風險。

施又提醒市民，生雞蛋、生肉等的風險並非較低，雖然生雞蛋或生牛肉出現寄生蟲的機會相對低，但其他常見腸胃炎的細菌，例如沙門氏菌、諾如病毒等，都有機會感染到。

香港食品創新科技中心項目總監方麗影表示，75%或以上的酒精，確有消毒的效果，但通常烹調或者煮食用的酒，酒精濃度不會高於75%，絕對不會殺滅任何細菌，只是一個心理上的安慰劑。從食物安全角度出發，其實只要生食，無論醃製的味道有多強烈，其實只是食欲上一種自我麻醉，因為有理由相信不會因為食物的味道很辣，而令到細菌被消滅，辣味只是麻醉舌尖的感覺，但細菌不會因為辣味而死亡。