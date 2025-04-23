謝霆鋒啟德演唱會入場及交通安排　發光支持牌應援物禁帶入場

香港歌手謝霆鋒再次在香港舉行演唱會，本周四起一連四日（4月24至27日）在啟德主場館舉行4場個人演唱會。為確保觀眾享有最佳的演唱會體驗，園方提醒參加者應預先做好準備，包括出發到體育園之前，提前領取實體門票、查閱入場安排和路徑，預留足夠時間入場及了解交通安排，計劃好到場及離場交通。

入場安排

• 觀眾應預留足夠時間以進行安檢及驗票流程，避免在演出即將開始時才到場，以免因需時等候而延誤入場。

• 請留意天氣預報選擇合適和輕便的衣著；如演唱會當晚有雨，請預留更多時間進行安檢，緊記長傘不可帶入場內。

• 演唱會在晚上7時30分開始。持票人士可於下午4時30分開始安檢，並於下午5時30分開始入場。

• 觀眾需通過驗票及安檢，並根據門票上所屬入場閘口安排，提前到達相應的閘口掃描門票進場；企位及地面座位區域門票觀眾請到指 定閘口領取入場手帶。

• 如門票上註明使用X閘口入場的觀眾，請特別留意前往X閘口的步行路徑與其他閘口的觀眾不同。Ｘ閘口設於地面，觀眾需跟隨沿途指示，經承啟道公園前往該閘口。

• 到其他閘口入場的觀眾可經西橋（較近港鐵宋皇臺站）或中央廣場（較近港鐵啟德站）前往閘口。如需協助，可隨時向在場工作人員查詢。

• 一經掃描門票進場後，如需離開則不得再次進入啟德主場館。

• 入場人士請留意場地規則及有關限制攜帶的物品，特別是如攜帶容量不超過600毫升的塑料或硅膠水瓶／杯，它們不得附有瓶／杯蓋及任何液體；任何尺寸的發光支持牌及應援物亦不可帶入場內。

門票安排

•為了有一個輕鬆便捷的入場體驗，觀眾請於節目當日之前，提前到 Cityline 指定地點，包括珠海、廣州、深圳、澳門、以及港九新界，共約30個自助服務站，領取實體門票。若觀眾需於演唱會當日在啟德體育園領取實體票，請務必提早到場領取，以預留足夠時間入場。為免延誤入場，我們建議觀眾提早於節目當日之前領取實體門票。

交通安排

• 建議使用公共交通工具前往及離開啟德主場館，由港鐵宋皇臺站D出口或啟德站D 出口步行約10分鐘可到達。

• 過境旅客請留意港鐵屯馬線的服務時間︰由宋皇臺站與啟德站前往東鐵線羅湖站（經由大圍站轉車）的最後一班列車將分別於晚上10時59分及11時01分開出。未能乘搭最後一班港鐵列車往羅湖站的旅客，可前往東鐵線上水站（經由大圍站轉車）轉乘九巴276B或N73號線前往落馬洲（新田）公共運輸交匯處，然後乘搭落馬洲-皇崗跨境穿梭巴士前往內地。

• 特別巴士及過境巴士服務︰在散場時段，將有11條特別巴士路線於宋皇臺道特別巴士／的士上落客區提供服務，當中有九條特別巴士路線將前往港九新界各主要地區的。另外，兩條分別（一）前往落馬洲（新田）公共運輸交匯處及（二）港珠澳大橋香港口岸／機場，便利乘客轉乘皇崗過境穿梭巴士（皇巴）返回深圳，或轉乘港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）返回澳門或珠海／經機場離港。

• 往落馬洲／皇崗口岸的跨境巴士服務設於啟德主場館地面G樓的旅遊巴士上落客區，乘客可從啟德主場館2樓H閘外，經扶手電梯到旅遊巴士上落客區登車。

• 已購票乘坐由啟德體育園開出的跨境巴士服務的乘客，請記下上車位和班次，包括留意最後一班車的啟程時間，以免錯過班次，影響回程安排。

• 使用的士服務的觀眾，請留意上落客區位於（一）宋皇臺道的特別巴士／的士上落客區、（二）啟德主場館的士落客區（不設上客）及（三）啟德體藝館的士落客區（不設上客）。離場時只設位於宋皇臺道的特別巴士／的士上落客區一個上客點。

• 啟德體育園內不設泊車位，請避免駕駛私家車前往會場

行李寄存

• 建議觀眾以輕便裝束入場觀看演唱會。

• 啟德主場館附近將設有付費物品寄存處，於活動當日下午 3 時 30 分至晚上 11 時30 分開放供活動參加者使用，使用者須自行將行李帶往分別位於啟德體藝館1M層（近中央廣場）、啟德青年運動場外（近安檢站）及啟德主場館跨境巴士上落客區的寄存處辦理手續。

• 需寄存行李的人士，視乎人流情況，入場或離場時可能需排隊寄存/領回物品，請預留足夠的時間寄存/取回物品，以免耽誤入場時間或錯過計劃乘搭的交通服務。