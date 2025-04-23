助旗下數百主播偷逃稅　傳媒公司捱罰

國家稅務總局周一（21日）公布一宗網絡主播管理機構夥同不法中介虛開、偷稅、騙補重大案件，廣東惠州高賦帥文化傳媒有限公司（高賦帥公司）之前通過設立空殼企業虛開1,196份發票，價稅合計2.26億元（人民幣，下同，約2.4億港元），為700多名主播偷逃3,200多萬元（約3,392萬港元）個人所得稅，公司自身少繳各項稅費合計約2,100萬元（約2,226萬港元）。

據了解，高賦帥公司涉嫌逃避個人所得稅代扣代繳義務、策劃幫助旗下主播偷逃稅款、虛開增值稅專用發票、夥同不法中介機構騙取地方獎補等，遭惠州市稅務局稽查局依法處罰。稽查部門又查出，案件幕後策劃者廣州玖億財稅顧問有限公司為10間空殼企業虛開增值稅發票，主要疑犯已被公安機關抓獲，移送檢察院起訴。

國家稅務總局發布數據顯示，稅務部門2024年檢查169名網絡主播，累計查補收入8.99億元（約9.67億港元）；檢查6.18萬戶涉嫌虛開騙稅企業，認定對外及接受虛開增值稅發票等619多萬份，挽回逾145億元（約156億港元）出口退稅損失；檢查涉稅中介344戶，已對違法中介機構及人員採取納入涉稅服務失信名錄等措施。