東方日報A1：莫才技能大倒退　港創新地位插水

香港是全球唯一擁有5所百強大學的城市，但教育界有實力，卻不代表本地科研產業有充分人才可用，根據立法會新一期《數據透視》，香港在創新方面的全球排名不斷下滑，2020年還佔據第11位，至2024年已跌至第18位，主要由於知識及技術產出的表現較為薄弱，跑輸的原因是本港研究人才嚴重短缺。數據比較本港兩大競爭對手，發現香港每百萬人口擁有的科研人員，2024年低至4,809名；同期新加坡每百萬人口擁有的科研人口多達7,488名，南韓更高達9,467名，幾乎比香港多一倍。研究發現本港研究式課程畢業生就業表現不理想；有議員則指，香港最大的問題是科研成果轉化表現較差。

《數據透視》指出，大學的研究式課程畢業生是填補人才缺口的重要來源，但2022/23學年在大學教育資助委員會資助的8所大學中，僅得63.0%的研究生在畢業後6個月內能找到全職工作的崗位，明顯低於學士學位畢業生的71.8%相應比例。而研究生在尋找與其專業對應的工作時亦面臨挑戰，在STEM領域的情況尤以為甚，儘管59.8%的研究生修畢與「工程與科技」及「理科」相關的課程，但只有11.6%的畢業生能成功找到與其學科直接相關的工作，很大程度上是由於本地工商機構的研發投資增長緩慢所致。

此外，研究生若要在學術界發展事業亦非易事，過去十餘年間，雖然教資會資助大學的整體教職員人數大幅增加43.6%，但研究生的通常入職級別，初級教學職位同期僅增長10.1%。而本地大學更傾向招聘具備豐富教學經驗和科研成果的教學人員，藉此提升研究質量，導致高級教學人員數目大幅增加40.7%。此外，由於國際教職員比例是全球大學排名的關鍵指標，因此本地大學在招聘初級教員時，較為偏好非本地研究生，間接地減少本地研究生的學術工作機會。

研究續指，香港自2003/04學年起取消非本地研究生收生限額，本港研究生數目在16年間銳減38.2%，跌至2024/25學年的僅1,384人，比例由35.4%下跌至12.9%，目前內地已成為本地大學研究生的最主要來源地，於2024/25學年佔總額的80.1%，當局則於2022年底優化「非本地畢業生留港/回港就業安排」，以挽留內地研究生，2023的獲批宗數達26,089宗，上升151.1%，其中20,880人為碩士學位持有人，佔88.3%，博士畢業生及學士學位持有人則分別佔7.9%及3.8%。

本港大學教育質素不俗，但本地產業創新科技人才卻遠遠低於新加坡及南韓，議員尚海龍認為，香港有不少的研究成果都是全球領先，但問題在於成果轉化方面較差，故香港應要加大推進將科研成果商品化的能力，他強調不僅是大學可以養得到科研人員，更重要的是要由產業養科研人員。

尚海龍又指，香港的創科產業應以消費群體與海外市場為目標，服務更大的市場，同時亦應好好利用高才通等人才計劃吸引人才來港，才可令更多有價值的創科公司在香港誕生，以及將規模愈做愈大。他又提到香港可以IPO集資，但已經是比較後期的集資方法，相對前期的如「天使輪」、「種子輪」的方面仍然不足，故應為初創企業的前期提供更多協助。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：