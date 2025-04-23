神舟二十號載人飛船明發射　港澳載荷專家最快明年上太空

神舟二十號載人飛行任務新聞發布會周三（23日）上午在酒泉衞星發射中心舉行。中國載人航天工程新聞發言人、中國載人航天工程辦公室副主任林西強宣布，經任務總指揮部研究決定，神舟二十號載人飛船將於周四（24日）下午5時17分發射升空。執行此次飛行任務的三名航天員分別為陳冬、陳中瑞、王杰，陳冬擔任指令長。會上又宣布，入選第四批航天員的港澳航天員作為載荷專家，預計最早將在2026年首次執行飛行任務。

林西強稱，按計劃，神舟二十號載人飛船入軌後，將採用自主快速交會對接模式，約6.5小時後對接於天和核心艙徑向端口，形成三船三艙組合體。在軌駐留期間，神舟二十號航天員乘組將迎來天舟九號貨運飛船和神舟二十一號載人飛船的來訪，並將於今年10月下旬返回東風着陸場。

執行此次任務的航天員陳冬執行過神舟十一號、神舟十四號載人飛行任務，相隔兩年再次擔任指令長。陳中瑞和王杰則來自於中國第三批航天員，均首次執行飛行任務，其中陳中瑞入選前是空軍飛行員，王杰入選前是航天科技集團有限公司空間技術研究院的工程師。任務各項準備工作正在穩步推進，執行此次發射任務的長征二號F遙二十運載火箭即將加注推進劑。