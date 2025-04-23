假期留不住港人　市民：香港冇嘢玩　議員批政府活動公式化

在剛過去的復活節4日假期，錄竹得逾310萬人次出入境，但本地食肆的生意額卻下降30%。有議員直指復活節氣氛不足，大批港人北上「尋歡」，又引述聽到市民的聲音，指「香港冇嘢玩」及「留港好悶」，批評政府舉辦的活動「公式化」，缺乏創意，舉例「18區日夜繽紛」，一區搞市集，多區也倣效，指與其「為搞而搞」，政府應破舊立新的活動。

議員陳月明在社交平台貼文，指復活節假期期間各個陸路口岸都出現人潮，根據入境處7個陸路口岸出入境數據顯示，假期首日高達78萬人次使用，當中有48萬為「北上」港人，以羅湖及福田口岸最多人使用，有近24萬及22萬人次，兩個口岸一度需要人潮管制，而經深圳灣口岸及港珠澳大橋港車北上分別有10.9萬和10.2萬人次；假期最後一日為回港高峰，7個陸路口岸累計有超過42萬港人返港。

她指復活節假期一直都係港人外遊高峰，但受到南海地震及海嘯預言影響，不少人都選擇避開日本、台灣等地震帶的地方，轉為到內地作短線旅遊，或就近「快閃」即日來回深圳。

港人北上消費已成習慣，她指聽到好多市民的聲音都表示，「香港冇嘢玩」、「留港好悶」、「咩都玩厭了」，所以明知假期口岸會相當擠擁，也都紛紛北上「尋歡」；反觀香港，雖然復活節假期適逢天后寶誕，多個新界地區都自發有傳統慶祝活動，會展和西九文化區都有試食節及咖啡節撐場，但就未見政府有就復活節節日舉辦任何慶祝活動或盛事，

其他社區相對靜淡，白白浪費了復活節整個檔期，令人失望。

政府要吸引更多旅客來港，而她指吸引旅客固然重要，但挽留香港市民留港消費亦不容忽視，又指政府舉辦的活動都大多「公式化」，欠缺創新，由「18區日夜繽紛」可見，一區搞市集，多區也倣效，她認為與其「為搞而搞」，不如去為每個節日假期多花心思，提高市民留港度假的意欲。

她反問新年就只能煙火匯演嗎？端午就只有賽龍舟嗎？答案：不是。她指以復活節為例，認為也可嘗試舉辦大型復活蛋定向活動、兔子寵物嘉年華等活動新方向，老少咸宜又應節，正所謂事在人為，期待政府能於之後的節日，推出更多元化、破舊立新的活動。