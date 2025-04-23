鼓勵僱員積極管理投資　積金局料「全自由行」最快明年實施

積金局正就強積金「全自由行」展開公眾諮詢。積金局行政總監鄭恩賜今早(23日)在電台節目表示，諮詢期會將結果及建議提交政府考慮。若今年內完成修訂法例，「積金易」平台亦能全面上線，估計明年便可實施「全自由行」。諮詢方案提出的「核心方案」，涉及的法例及系統修訂較為簡單，「延展方案」則較為複雜，希望社會就是否分階段實施提出意見。

積金局現正諮詢「全自由行」建議方案，無論實施取消「對沖」已入職或新入職的僱員，每年一次可將現職僱主的強制供款，全數轉移至自選計劃下新設的「僱主強制供款專項帳戶」或個人帳戶中滾存增值。

鄭恩賜指出，一年一次是指將僱主的最高18,000元強制供款，轉移至僱員的個人帳戶，僱員之後可自行安排如何投資。每年一次的做法是參考現時「半自由行」做法，認為平衡各方面考慮，可避免大幅增加轉移次數和一些小額結餘的帳戶數目，減少行政成本。

「全自由行」可鼓勵僱員積極管理他們的強積金投資，亦可協助促進市場競爭，創造減費空間。惟鄭不建議僱員經常將基金轉來轉去，認為強積金是長線投資，並非好似買賣股票一樣可以「短炒」。