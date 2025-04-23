神舟二十號乘組見記者　團隊默契十足一體同心

即將於周四（24日）執行神舟二十號載人飛行任務的三名中國航天員，周三（23日）於酒泉衞星發射中心會見記者。其中擔任這次任務指令長的陳冬表示對團隊充滿信心，又指三人合則三頭六臂，群策群力；分則各司其職，獨當一面。

1978年出生的陳冬，現為解放軍航天員大隊大隊長、特級航天員，陸軍大校軍銜。他先後於2016和2022年執行神舟十一號和神舟十四號載人飛行任務，是中國第二批航天員中，首位三次飛天的航天員。陳冬指出，經過長時間組隊訓練，乘組成員彼此了解，默契十足。對這次任務有複雜的出艙活動、精細的實驗操作，以及日常維護維修等挑戰，他表示有信心完成。

陳中瑞是一名「80後」，現為解放軍航天員大隊副大隊長、四級航天員，空軍上校軍銜，2020年入選第三批航天員，首次執行飛天任務。他形容團隊融合得像一個人，達到了「1+1+1=1」狀態。

同樣是「80後」的王杰，與陳中瑞一樣，於2020年入選第三批航天員，今次首度執行飛天任務；現為解放軍航天員大隊四級航天員，陸軍上校軍銜，曾任中國航天科技集團有限公司工程師。從大學選修航天專業到畢業後成為航天科技工作者，再幸運獲選拔為航天員，他感到很幸福，又感謝新時化讓每個人有夢可追、追則必成。