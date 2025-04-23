啟德體育園演唱會散場交通安排　運輸署提醒過境時間或較長

運輸署在社交網頁提醒有關啟德體育園的散場交通安排，表示不少觀眾會在演唱會完結後返回內地，落馬洲及皇崗口岸將會十分繁忙，過境時間較長，建議旅客盡量乘搭晚上10時59分前由宋皇臺站及11時1分前由啟德站開出的港鐵列車，經大圍站接駁東鐵綫再經羅湖站返內地。

運輸署又提醒注意幾項過境安排，包括往港鐵羅湖站乘客若錯過尾班車，可到上水站轉乘276B或N73巴士前往落馬洲新田公共運輸交匯處，轉乘皇巴返回深圳。同時，演唱會散場時段有兩條特別巴士線，一條往落馬洲新田公共運輸交匯處，可轉乘皇巴返回深圳；另一條往港珠澳大橋香港口岸及機場，方便旅客轉乘金巴返回澳門或珠海或經機場離港。此外，啟德體育園公司亦安排過境巴士，便利旅客經落馬洲或皇崗口岸返回內地，須預先買票。

本地觀眾方面，港鐵會加密屯馬綫和東鐵綫北行的班次，並安排空載列車候命；特別巴士路線亦準備就緒，由宋皇臺道上落客區出發前往港九新界主要地區。運輸署又提醒，演唱會期間，體育園不設泊車位。