歐盟就中國標準必要專利禁訴令案裁決　在世貿提上訴

歐盟周二（22日）就中歐有關世貿爭端案件提起上訴仲裁，中國商務部條約法律司負責人周三（23日）回應指，中方已收到歐方上訴請求，將按照多方臨時上訴仲裁安排（MPIA）相關規則處理，維護自身合法權益。

歐盟就其訴中國標準必要專利禁訴令世貿爭端案專家組裁決，提起MPIA項下的上訴仲裁請求。中國商務部條約法律司負責人表示，中方始終高度重視知識產權保護，成績有目共睹，高興地看到世貿組織專家組支持中方主張。負責人又指，MPIA作為世貿成員維護爭端解決機制運轉的機制性安排，有利維持多邊貿易體制的穩定性和可預期性。中方將與其他MPIA參加方共同推動該安排有效實施，堅定維護以規則為基礎的多邊貿易體制。

另外，中共中央政治局委員、外交部長王毅周二與奧地利外長邁因爾-賴辛格通電話，強調中方願與歐盟進一步密切高層交往，夯實互信基礎，妥善管控分歧，希望奧地利繼續為此發揮積極作用。他又批評美國隨心所欲向各國濫施關稅，作為世界經濟兩大支柱和兩大市場，中歐應扛起國際責任，共同捍衞多邊貿易體制，共建開放型世界經濟。邁因爾-賴辛格表示，歐盟期待加強對華經貿合作，歐盟將團結一致維護自身利益和多邊貿易體制。