港大團隊研發人工智能模型　甲狀腺癌分析準確率達9成

甲狀腺癌屬本港及全球最普遍的癌症之一。香港大學李嘉誠醫學院、InnoHK醫衞大數據深析實驗室（InnoHK D24H）及倫敦衞生與熱帶醫學院的研究團隊今日（23日）宣布，團隊成功開發全球首個能同時進行甲狀腺癌分期及風險評級的人工智能模型，透過採用離線開源大型語言模型，分析醫護人員所寫、沒有標準格式的臨床資料或紀錄，其準確率突破90%，預計可縮減前線醫護人員診前準備約一半時間。港大醫學院臨床醫學學院家庭醫學及基層醫療學系名譽副教授黃競浩表示，下一步將會用大量真實病人數據，評估此AI輔助工具的表現。一旦驗證成功，模型便可以迅速應用於臨床和醫院環境。

目前醫學界診斷甲狀腺癌主要採用兩款系統，分別判斷腫瘤發展階段及癌症復發風險。不過由於有關程序需由醫護人員手動審查多項複雜病理特徵，導致過程耗時，甚至有機會延誤關鍵治療時機。

研究團隊所研發的模型採用4種離線開源大型語言模型，包括「Mistral」、「Llama」、「Gemma」以及「Qwen」，而模型訓練上採用到美國癌症基因組圖譜（TCGA）公開資料庫的50宗甲狀腺癌患者之病理報告作數據集，並以289宗TCGA患者病理報告及35宗內分泌外科專家編撰之模擬病例進行驗證。

癌症復發風險評級方面，模形的準確率介乎88.5%至100%；而判斷腫瘤發展階段，即癌症分期方面，其準確率亦達到92.9%至98.1%。研究團隊亦採用「零樣本提示」方式，與DeepSeek-R1、V3以及GPT-4o最新模型進行對比測試，結果發現新模型的表現與該3款線上大型語言模型不相上下。

港大醫學院公共衞生學院羅旭龢基金教授兼InnoHK D24H董事總經理胡子祺教表示，模型具備離線功能，可在內部病人資料系統處理，無需上傳或分享病人的敏感資料，為病人私隱提供最大的保障。

港大醫學院臨床醫學學院外科學系臨床助理教授兼內分泌外科主任馮文謙表示，此AI模型用途廣泛，可應用到公私營機構，以及本地及國際醫療及研究體系，亦有信心模型可提升前線醫護人員的效率，改善醫療質素，讓醫生有更多時間關心病人、與病人溝通。