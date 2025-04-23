食水檢測名單更新　今年6月起加「錳」及兩藻類毒素

水務署今日（23日）公布，根據專家顧問檢討結果及建議，將更新「恒常食水檢測計劃」，包括加入「錳」、「柱孢藻毒素」和「石房蛤毒素」3個新參數，並擴大對現有參數「微囊藻毒素」的涵蓋範圍。同時將現有參數「四氯乙烯」及「鈾」從恒常檢測名單中剔除，轉納「監察名單」。同時，「水質監測優化計劃」中，對「銻」的檢測將停止。有關建議已提交食水安全諮詢委員會並獲接納，將於今年6月起實施。

水務署指，「恒常食水檢測計劃」會從集水區、水塘、濾水廠、食水分配系統，以及例如商場、社區設施、體育場地等地方的公眾水龍頭，抽取水樣本作測試，涵蓋的食水參數按照世衞的《準則》而訂立，檢測頻率由每日至每月一次，而監察名單的檢測頻率則通常為每半年一次。

署方解釋，新加入3項參數，是按照世衞的最新《準則》而提出。至於「四氯乙烯」及「鈾」，則是參考到以往檢測數據，兩項物質的含量亦是極微甚或不存在，遠低於構成健康風險的水平，故將次移至「監察名單」。

另外，署方透過「水質監測優化計劃」，每年會在全港食水帳戶中，包括住宅及非住宅用戶，隨機選出約670個處所，在其水龍頭抽取食水樣本，檢測銻、鎘、鉻、銅、鉛和鎳、餘氯及埃希氏大腸桿菌含含量。根據過往數據，有關的食水樣本中的銻含量一直低於可報告下限。署方根據專家顧問的建議，將停止在優化監測計劃下對「銻」進行檢測，而其餘檢測項目則維持不變。