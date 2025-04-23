200元飛機乘客離境稅惹爭議　政府稱無意再調整及延期　

政府擬將飛機乘客離境稅由現時120元加至200元，立法會近期恢復二讀辯論後，部份議員擔心加稅會影響航空業及旅遊業表現，要求當局減低加幅、提供更多豁免。不過，財經事務及庫務局最新回覆立法會財務委員會指，現時的增幅合理，政府無意作調整，亦不會分階段或延期實施調整離境稅。

旅遊界議員姚柏良早前在立法會二讀辯論撥款條例草案時指，本港力圖疫後復甦，目前的當務之急是大力吸客、開拓轉機客的市場。但去年本港轉機客只得疫情前的53%，需要努力追落後，批評政府加離境稅的措施是反其道而行，令本來就高昂的機場旅客稅費，高上加高，連同機場建設費、保安費，加起來令短途經濟旅客負擔355港元的總稅費，已達區內最高的新加坡水平，不利旅遊業及航空業。

不過，政府回覆卻稱，飛機乘客離境稅已22年間沒有調整，期間累計通脹高達約64%，而今次增加80元，加幅也與期間累計通脹相若。政府早前曾透露，過去3年飛機乘客離境稅總收入由2021/22年度的5,620萬港元，大幅升至2023/24年度的19.4億港元。