5衞生督察涉偷檢測用罐頭鮑　認罪被告供稱非首次取走剩餘樣本

5名食物環境衞生署食物安全中心衞生督察，於2022年5月至2023年3月期間，涉嫌串謀盜竊部分食安中心購買作食物檢測用途的食品樣本，包括罐頭鮑魚及白松露醬等。5人遭廉政公署控以一項串謀盜竊罪。其中一人認罪，4人不認罪需接受審訊。案件今（23日）在西九龍裁判法院續審。認罪被告出庭作供，表示取走測試剩餘食物樣本並非首次，不諱言會選一些自己想食的食物來作測試。

5名被告依次是陳映姍（34歲）、林曉君（29歲）、余鳳珍（28歲）、劉承軒（35歲）及李俊禧（37歲），5人均報稱是食環署一級衞生督察。控罪發生於2022年5月4日至2023年3月9日期間。被告劉承軒早前已承認一項盜竊罪，其餘4人俱不認罪。

劉承軒以控方證人身份上庭作供。劉供稱，早於2022年初，陳映姍等人曾把剩餘的肉類檢測樣版給他回家自用，眾人曾提及「嚿肉好大嚿」，陳映姍說「屋企人好多，好快食完一嚿肉」，林曉君則稱她的家中有部真空封膜機，會用來把肉切開，包裝好，分幾次食。就本案的檢測，是檢驗食物輻射水平。劉憶述，陳映姍「好興奮」地介紹這次檢測，謂其他測試是把樣本送去政府化驗所，這次測試則有部分在辦公室進行，並可以自由選擇樣版，用剩的可能取走自用。劉自言，會選擇不同類型的食物來作測試，「有啲自己想試」。

案件編號：WKCC 2693/2024