3月消費物價按年升1.4%　水電燃升幅達14%最多

政府統計處今日(23日)公布最新消費物價指數，根據綜合消費物價指數，今年3月整體消費物價與一年前同月比較，上升1.4%，較今年1月及2月合計的平均升幅1.7%為低。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在今年3月的按年升幅，即基本通脹率為1%，亦較今年1月及2月合計的平均升幅1.3%為低。將3月的按年升幅與1月及2月合計的平均升幅作比較可抵銷農曆新年於2年間不同時候出現，即今年在1月，去年則在2月而令價格波動的影響。今年3月的按年升幅收窄，主要是由於進出香港交通費用和旅遊費用下跌所致。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在今年3月錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水上升14%、煙酒上升4.4%、交通上升1.7%、住屋上升1.7%、外出用膳及外賣上升1.3%、雜項物品上升1%，以及雜項服務上升1%。另一方面，綜合消費物價指數在今年3月錄得按年跌幅的類別為衣履下跌2.8%、基本食品下跌1.5%，以及耐用物品下跌0.5%。

政府表示，3月基本消費物價通脹維持輕微。基本綜合消費物價指數在3月較去年上升1%，較1月及2月合計1.3%的升幅小。整體而言，各主要組成項目的價格壓力仍受控。展望將來，整體通脹在短期內應維持輕微。外圍價格壓力應大致受控，儘管貿易衝突加劇繼續值得關注。政府會密切監察相關情況。