受訪旅客多選擇舊區本土文化特色遊　消費額$500佔多

愈來愈多遊客傾向「深度遊」，而政府亦推動「無處不旅遊」。有工會組織在去年展開針對內地遊客的問卷調查，結果發現受訪旅客在選擇旅遊目的地時，「當地歷史文化的豐富性和獨特性」佔75.17%，在感興趣的歷史文化特色遊主題中，選擇人數最高的是「舊區本土文化」，而旅遊產品消費偏好上以地道美食居首，而在消費額度上，最多人選擇的是「500港元以下」，佔36.19%。

有關問卷調查於去年11月下旬至12月中旬進行，向431位熱衷歷史文化深度遊的內地旅客了解其旅遊偏好、出行習慣及消費意願等信息；此外又擺設10個街站，收集市民對發展港島歷史文化深度遊的意見。

議員吳秋北指調查結果發現遊客在選擇旅遊目的地時，將「當地消費水平」為考量因素的僅佔22.97%；反而「當地歷史文化的豐富性和獨特性」 作為考量因素的屬最多，佔比75.17%，反映具豐富和獨特歷史文化的地方，即使消費水平較高，仍會吸引深度遊愛好者。然而，受訪遊客對香港的歷史文化景點知之甚少，從民政事務署的網頁「香港自遊樂在18區」中抽選一些港島的歷史文化景點，包括中西區文物徑，香港抗戰海防博物、大坑蓮花宮等景點讓受訪遊客選擇有所聽聞的地點，有接近一半遊客表示「都不知道」。

在感興趣的歷史文化特色遊主題中，選擇人數最高的首3位分別是「舊區本土文化」、「古蹟遊」以及「香港發展歷史」，佔比分別是61.48%、58.93% 以及53.36%。至於「文學遊」約有40%人選擇，佔第4位。在有興趣參加的歷史文化特色遊路線上，最多人選擇的是「沿海古蹟之旅」，佔比65.43%，其路線經過譚公廟、天后廟、香港抗戰海防博物館、筲箕灣東大街等地。

在旅遊產品消費偏好上，地道美食居首，多達73.32%的受訪遊客願意為其「買單」；其次是「冰箱貼、明信片、杯子等紀念品或手工藝品」，佔比49.65%，第3和第4的分別是「導賞團」和「訂製化旅程」，兩者加起來的佔比超過60%。在消費額度上，最多人選擇的是「500港元以下」，佔比36.19%，但亦有7.89%的受訪遊客選擇「2,000港元以上」。

吳秋北認為文學、文人主題的深度遊或許在短期內產生的經濟效益不高，但潛在遊客不少，相信有一定發展潛力，建議優化南區文學徑，完善相關配套，而有趣的主題路線策劃和活動亦有助於將文學轉化為旅遊發展資源。

另一議員郭偉強指本港發展深度遊發展的困境之一，是一些具有特色的事物面臨消失危機，包括霓虹燈、老字號店舖以及未獲得評級的特色建築等，建議政府加強對本地特色事物的保護，並要檢討文物保育機制，而活化後的建築不應與原來的功能割裂。

對於內地遊客出現「窮遊」的現象，他指不過夜旅客平均人均消費由2018年的2,200港元，跌至去年的1,200港元，有關數字下降是現實，與其擔心他們只願意為旅遊體驗的產品或活動付500至1,000港元，不如關心他們來到香港，有沒有地方值得花掉其旅遊預算，否則連幾百港元也賺不到，等如捉到鹿不懂得脫角。