城大於全球頂尖科研機構位列25　全球快速發展機構排第9名

香港城市大學於2025年自然指數-能源增刊中，在「全球200所頂尖科研機構」中位列第25名，並在「全球50所快速發展機構」中高踞第9位，在兩個排名中雙雙位列全港第一。此次排名以可持續發展目標7(經濟適用的清潔能源)為核心指標，通過識別機構於《自然》和《科學》等頂級國際期刊上發表的相關論文研究，以編制排名。

「全球200所頂尖科研機構」排名依據在2019年至2024年間與可持續發展目標7相關的研究總產出量，「全球50所快速發展機構」則評估同期研究產出的變化。在2019年至2024年間，城大在自然指數認可的頂級國際期刊上發表564篇與可持續發展目標7相關的研究論文，體現大學透過創新研究應對全球能源挑戰的深厚實力和持續投入。

城大表示，十分重視可持續發展目標7，是香港首間成立能源及環境學院及設立香港清潔能源研究院的大學，引領開創性的研究和實踐。而在2019年至2023年間，城大發表逾2,900篇與可負擔清潔能源相關的研究論文。此外，城大亦透過與中電源動合作，在校內30座建築物的屋頂空間安裝近2,000塊高效雙面太陽能板，預計每年可減少約450噸的碳排放，實踐綠色校園理念。