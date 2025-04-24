THE亞洲大學排名揭盅　港大排第6中大第9

「2025年度泰晤士高等教育（Times Higher Education）亞洲大學排名」公布，香港大學排名亞洲第六，位居香港第一；中文大學則排亞洲第九，較去年上升一位，並是連續第八年躋身亞洲前十；科技大學則位列亞洲第12位。港大表示，致力成為世界級大學，作為區內的領先學府，一直以來為學生提供優質教育，在教學、研究及知識交流等多方面力求卓越，進一步提升港大在國際間的聲譽。

2025年THE亞洲大學排名，共有853間來自35個亞洲國家或地區的大學上榜。排名亞洲第一至第三的大學依次為內地清華大學、北京大學及新加坡國立大學。本地大學方面，除港大、中大排名10大之內，香港城市大學續躋身亞洲20強，但較去年跌一位，位列第16位。其中，城大在「產業」指標中表現卓越，獲得滿分，榮登全亞洲榜首。

浸會大學則由去年的63位上升至50位，是自2018年以來在該排名中的最佳表現，更由2023年的105位，在兩年間攀升至50位，浸大指排名肯定了大學在研究質素和研究環境方面有顯著提升。