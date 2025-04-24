極端天氣頻繁　中電增新設備確保供電

電力供應穩定十分重要，近年本港屢遇極端天氣挑戰，中華電力系統運行總監何耀基表示，很多保證供電的措施是在颱風到來之前就已經做好了，務求令颱風對電力系統的影響降到最低。同時，中電在過去的事件亦吸收不少經驗，做了很多預防措施，例如一些處於低窪地區供電設施也相應地增設了防水閘、抽水泵等，近年更引入新科技，如使用無人機提前偵察受颱風影響而難以到達的地點，以確定故障原因和損壞程度等，這樣在交通恢復後就可以第一時間採取針對性維修措施。

為了保障供電穩定，中電的工程師隨時候命，該公司兩代工程師近日接受訪問，談到工作中面臨的各種挑戰，何耀基表示，香港不時都會遇颱風等極端天氣，在系統控制中心當值的同事時刻都會保持警覺，不僅要確定整個系統的穩定，還要在第一時間反映遇到的突發情況以能及時處理。作為一個電力工程師，最重要的是保持鎮定、做事迅速以及做事準確。

何耀基坦言，很多保證供電的措施是在颱風到來之前就已經做好了，如颱風天氣下供電受到影響，公司會評估情況，若風暴持續不會立即派出人手去處理，但颱風過後便會第一時間前往處理，務求盡快復電。之前颱風山竹過境時就對香港造成了極大破壞，颱風之後，工程人員連去故障地點也困難重重，現在引入無人機等技術，可以加快保障電力供應，第一時間派工程師到場處理。

女工程師丘曉晴是新一代工程中堅，她分享了特殊工作的見聞，工作中會面臨各種各樣訓練和考核，考核更非常高壓，即便有些情況未必真實會發生在系統中，但幾年前的颱風山竹過境，令她感覺嚴謹的訓練及考核非常必要。

除此之外，丘曉晴還表示，公司前些年組織去印度參觀其太陽能發電設施，以及與內地同行進行一系列的交流，都令人覺得機會難得。丘曉晴已在中電服務12年，她深感工作非常有意義的，更指前輩對年輕人除了給予知識、經驗的傳承，他們的責任心和使命感更令年輕一輩印象深刻。