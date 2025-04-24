網上熱賣產品形象運動鞋　娃哈哈稱已終止授權

內地電商平台近期熱賣多款以飲品品牌娃哈哈產品為設計元素的運動鞋，售價139元人民幣（約149港元）。對此，娃哈哈集團周一（21日）表示，已致函要求對方立即停止一切涉及 「娃哈哈」相關商標及知識產權的使用行為，同時將保留通過法律途徑追究責任的權利。

數據顯示，上述多款運動鞋產品在多個電商平台的累計銷量已突破2萬單。而售賣相關產品的網店，均由浙江娃哈哈服飾杭州公司營運。據企業查冊平台資料顯示，娃哈哈服飾杭州公司是浙江娃哈哈服飾有限公司的分公司，實控人鄭道哈。據了解，該公司並非娃哈哈旗下子公司，而是娃哈哈把商標授權給該合作方，自己不直接設計生產。

娃哈哈集團相關負責人表示，娃哈哈服飾的生產和銷售行為均已違反2021年「娃哈哈」相關商標授權使用約定，集團已就終止「娃哈哈」相關商標授權，正式向浙江娃哈哈服飾有限公司致函。內媒報道，杭州娃哈哈服飾有限公司杭州分公司客服人員曾向記者出示了一份商標使用授權書，指娃哈哈集團2021年9月授權杭州娃哈哈服飾有限公司使用商標用於商品設計、生產、銷售等環節。