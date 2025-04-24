數碼港全新數碼科技體驗館　市民親身體驗AI科技應用

要繼續推動香港發展成為創新科技樞紐，除了支持本港創科產業發展，在推動科技的廣泛應用方面亦非常重要。現今科技發展一日千里，為我們的日常生活帶來顛覆性的改變。然而，即使是人工智能（AI）或區塊鏈等討論度較高的科技，一般公眾對這些前沿科技在日常生活中的應用了解仍然有限。為了推動科技普及，提高大眾對本港創新科技發展的了解，數碼港推出「數碼科技體驗館」，展示來自17間數碼港社群企業的多項應用AI及區塊鏈等前沿科技的產品及相關方案。體驗館已正式向公眾開放，為市民帶來互動的「探索未來」之旅。

數碼科技體驗館設有「提升效率」、「安全」、「互動體驗區」三大展區，以互動的方式展示了涵蓋教育、醫療、智慧城市等多個領域的應用方案。市民可以在體驗館內試玩不同運用了AI或區塊鏈等前沿技術的產品，親身體驗創新科技為生活帶來的便利及好處，同時可以更深入了解香港在創科發展方面的情況。

展品中有多項助大眾提升生活質素的方案，包括由無限光年開發的「光語慧醫」，能助用戶隨時監測自身健康狀況，例如上載醫療報告，AI系統即時能為用戶進行分析及總結健康風險，或一鍵即能獲取健康相關資訊；另外，由淘雲科技針對兒童日常生活陪伴而設計的機器人「AlphaEgg陪伴機器人」，能主動與孩子聊天，檢測情緒，並為他們提供積極的情緒指導，幫助兒童提升表達能力和情商；XonLabs的AI健康管理應用，透過智能食物識別及個人化分析，重塑健康追蹤體驗等。

體驗館內亦展出了多項專門提升業務效率及安全的方案，例如濃說科技(Wizpresso)的「Adnoto」有助企業提高申請和審核效率，簡化職員的人手核對流程，並自動化案件評估和文件審查的工作流程，從而顯著提升營運效率及生產力等；以及CertiK的Skynet排行榜，只需數秒即可呈現超過10,000個Web3.0項目的安全評級，整合鏈上及鏈下數據，快速掌握項目風險，全方位提升區塊鏈投資的透明度與信任度。

數碼港主席陳細明稱，數碼港逾2,200間企業中，有眾多創新的理念及產品值得被更多人認識。他希望透過「數碼科技體驗館」，為社會各界提供一個探索、體驗和應用創新科技的平台，從而提升大眾對香港創科發展的關注和理解。

數碼港行政總裁鄭松岩透露，體驗館內的展品將會定期更換，為更多企業提供一個可以展示創新成果的平台。他表示，數碼港希望透過這個平台，促進各界交流，達成跨行業的合作，開拓更多創新應用場景，進而讓創新科技融入社區，以體現「科技為民所用」的實質成效。