東華三院舉辦全國兩會精神分享會　凝聚力量融入國家發展

東華三院於今年4月16日，連續3年舉辦「全國兩會精神分享會」，旨在推動員工深入學習全國兩會精神，增強對國家政策及最新發展方向的理解。出席活動的代表包括全國人大代表、東華三院顧問暨庚子年主席文頴怡及全國政協委員、東華三院顧問暨己亥年主席蔡榮星，而多名人大代表及全國政協委員等嘉賓，就中港經濟、新能源汽車、人工智慧、創新科技等多個領域作分享，分享會現場座無虛席，超過1,200人於現場及線上參與，討論氣氛熱烈。

是次分享會由新界社團聯會理事長、北區區議員、東華三院顧問暨辛丑年主席譚鎮國擔任嘉賓主持。東華三院乙巳年董事局主席何猷啟開場致辭時表示，全國兩會為香港未來發展提供了清晰指引，2025年是「十四五」規劃的收官之年，亦是全面深化改革的關鍵一年。他強調，東華三院作為選舉委員會教育界和社會福利界的當然委員，一直履行服務使命，深化與內地合作，持續積極配合國家政策，透過學習全國兩會精神，堅定對國家發展的信心，發揮香港優勢，貢獻國家所需。

文頴怡表示，香港要繼續貫徹「一國兩制」方針，維護特區憲制秩序，落實「愛國者治港」原則，支持港澳融入國家大局。 2025年兩會報告重點包括深入實施科教興國戰略，提升基礎教育擴優提質；推進高水準科技自立自強，健全科技成果轉化政策，擴大開放合作；加大保障和改善民生力度，完善社保政策，積極應對老齡化。

至於分享會亦有多名人大代表出席，包括朱立威、陳曉峰、沈豪傑及冼漢廸。其中朱立威分享道，從政府工作報告及過往數據可見，中國經濟穩健增長，新能源汽車、科技等領域成績斐然。今年經濟目標包括促進消費與貿易，並強調擴大內需消費的重要性，而國家安全是經濟穩定的基的基石，香港應發揮「超級聯繫人」的角色，利用自身優勢助力國家高質量發展。

陳曉峰分享了2025年政府工作十大任務，及香港在「一國兩制」下的獨特優勢。他提到香港應加強科技創新和產業創新融合，並建議成立全球碳交易中心，加快發展低空經濟。他還重點介紹了香港的中心地位，並提倡強化香港作為國際創新及科技中心的角色。

沈豪傑認為，2025年首要任務是提振消費，擴大內需。同時開展憲法宣傳教育，增強社會尊崇憲法。在港澳台工作方面，將進一步完善同胞權益保障機制，推動建立大灣區司法協作平台。

冼漢廸分享政府工作報告時並指出，我國科技實力與經濟規模顯著提升，未來需加快培育新興與未來產業，推進「人工智慧+」戰略，深化智能製造與終端機發展。他支持發展低空跨境運輸，並倡導「投資於人」理念，為高質量發展注入核心動力。

除了人大代表外，出席分享會的嘉賓尚包括全國政協委員蔡榮星及馬浩文。蔡榮星指出，兩會強調深化區域經濟合作，維護多邊貿易體制，香港作為自由港，可在拓展東盟新興市場方面發揮聯通國家與世界的交流作用。他強調深化香港教育改革，培養新時代複合型人才，並發揮金融優勢，助力國家金融開放。馬浩文就指，政府工作報告準確把握了經濟社會發展的總體要求，人大代表們亦積極建言獻策。他指出，香港應積極學習內地的科技及產品標準，利用自身優勢，將香港打造為一個標準轉化中心，推動中國標準走向世界。

現場討論氣氛熱烈，員工積極提問。東華三院副主席曾慶業在總結發言時表示，各嘉賓的分享加深了員工對兩會精神及國家發展方向的理解。今年為東華三院成立155周年，作為香港最具規模的慈善機構，東華三院將繼續致力培育人才，推動跨境合作，積極融入國家發展大局，延續「行善無界限」的精神，以行動將善業推展至社區每一個角落，為市民提供更優質的服務。