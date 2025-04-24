議員關注東九龍線交通連接　倡藍田北與油塘東之間增一個車站

政府建議修訂擬建的東九龍智慧綠色集體運輸系統走線，全長約7公里，部分隧道走線改為高架道，增設藍田北站，使車站數目由原來的8個增至9個，爭取在2033年或之前通車。立法會議員鄧家彪今日(24日)在電台節目表示，走線仍有再優化空間，例如由藍田北站至油塘東站之間有近1公里的隧道段距離，沿途經過人口密集社區，他關注如何做好交通連接，特別是項目落成後，小巴及巴士服務某程度會受影響，而東九龍線又未能覆蓋相關社區，希望政府留意及作出平衡。另外，有不少居民關心若東九龍線日後並非由港鐵營運，票價優惠方面如何與港鐵銜接，政府未有交代。

觀塘區議員柯創盛在同一個電台節目表示，建議在藍田北站與油塘東站之間，可以新增多一個車站，因為兩個站之間有居屋、公屋等，未來將有資助出售房屋落成。有關建議不會改動走線，只是沿途新增多一個車站，相信會更具成本效益。他同時希望日後東九龍線的票價能訂於市民可負擔水平，如果項目並非由港鐵中標，希望營辦商能與港鐵商討票務優惠、分段收費等銜接問題。