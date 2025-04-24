廣東啟動防汛Ⅳ級應急響應　廣州從化區曾發龍捲風警報

廣東多地周三（23日）起出現較強降雨，並伴隨雷暴大風、冰雹等強對流天氣，廣州市從化區當晚發布龍捲風警報，呼籲立即組織防禦和撤離防風能力差的建築物內人員。省水利廳水旱災害防禦領導小組啟動水利防汛Ⅳ級應急響應，周四至周五（24至25日）珠三角等地雨勢或增強。

因降雨強度、範圍擴大加上冷空氣影響，預計周四至周五廣東炎熱天氣有望緩解，全省大部分市縣周五的最高氣溫料降至30℃以下，繼續有強降水，部分市縣伴有8至10級短時大風、短時強降水和小冰雹等強對流天氣，至周六（26日）全省降雨才減弱。該省要求各級水利部門和有關單位，密切監視雨情、水情、汛情、工情發展態勢，重點做好強降雨可能引發的中小河流洪水和山洪災害防禦、在建涉水工程安全度汛以及大中型水庫蓄水保水工作。

水利部和中國氣象局聯合發布黃色山洪災害氣象預警，預計周三晚8時至周四晚8時，江西西南部、廣東北部、西藏東南部等地部分地區發生山洪災害可能性較大，對人身和基礎設施可能產生危害，建議預警區域內的人提高警惕，並採取適當的防範措施。