洪都拉斯總統參選人提恢復與台邦交　大陸堅決反對

洪都拉斯今年底將進行總統選舉，傳出有多名在野黨參選人想與台灣恢復邦交，台方對此表示歡迎。中國大陸駐洪都拉斯使館周三（23日）表達強烈不滿和堅決反對，告誡洪都拉斯有關媒體和政客要堅定維護一個中國原則，停止炒作涉台錯誤言論，停止向「台獨」勢力發出錯誤信號，要與中方相向而行，共同呵護好中洪關係發展大局。

大陸駐洪都拉斯使館發言人闡明陸方原則立場，重申台灣是中國領土不可分割的一部分，批評民進黨當局將台灣地區被殖民統治壓迫的斑斑血淚史忘到了九霄雲外，公然叫囂「同洪都拉斯恢復邦交」，甘當外國反華勢力遏制中國的棋子。發言人指出，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年，任何人任何勢力都不要妄想把台灣從中國分裂出去，任何人都不要低估中國人民捍衞國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。

發言人又提到，大陸前年3月26日與洪都拉斯建立外交關係，兩年來始終秉持相互尊重、平等互利、共同發展原則，與洪方發展友好合作關係，加強發展戰略對接，實現共同發展。兩地去年雙邊貿易額達20.3億美元（約158億港元），同比增長6.4%，特別是洪都拉斯對大陸出口增長近20%，陸方張開懷抱歡迎咖啡、白蝦、煙草、甜瓜、香蕉、可可等優質產品進入市場。兩地自貿談判已進入最後衝刺階段，簽署生效後將進一步擴大洪產品在大陸市場競爭力。