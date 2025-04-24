研究指抗病毒藥可減低家庭流感傳播　團隊冀與疫苗互補

香港大學李嘉誠醫學院今日（24日）公布一項與國際研究團隊合作的研究結果。團隊發現，單次口服「瑪巴洛沙韋」能顯著降低家庭內的流感傳播率，證實抗病毒藥物可抑制流感病毒在密切接觸者間傳播。研究結果顯示，確診流感患者使用該藥後，可使未接受治療的家庭成員感染病毒機率降低32%，有望協助管理社區流感傳播。

研究於2019年至2024年間進行，研究團隊在15個國家招募1,457 名年齡介乎5至64歲的流感患者，以及2,681名家庭接觸者，並於流感症狀出現後48小時內隨機接受「瑪巴洛沙韋」或安慰劑治療。結果顯示，確診流感的病人服用有關藥物後，可使未接受治療的家庭成員感染病毒的機率降低 32%，且他們出現流感症狀的比率較低，約為5.8%，而安慰劑則為 7.6%。

研究共同作者、港大醫學院公共衞生學院施玉榮伉儷基金教授(民眾健康)、流行病學講座教授高本恩表示，是次研究結果顯示，該藥物不僅可以治療流感，更可同時減少流感病毒在社區中傳播。同時，結果亦顯示抗病毒藥物與疫苗有互補作用，尤其可針對未能接種疫苗的人士，亦可應對大流行期間疫苗供應不足的情況。