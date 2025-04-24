傅聰批犧牲各國利益服務自身霸權　勸美不要玩火

中國常駐聯合國代表傅聰周三（23日）在「單邊主義和霸凌行徑對國際關係的衝擊」安理會阿里亞模式會議上進行主旨發言，批評美國以關稅為手段顛覆現有國際經貿秩序，以美國利益凌駕於國際社會公利，以犧牲全世界各國正當利益服務美國霸權利益。他強調，國際社會必須作出正確抉擇，發出一致聲音，採取共同行動。

傅聰指出，美方打着所謂追求對等、公平的旗號搞零和博弈，以各種藉口宣布對所有貿易夥伴濫施關稅，嚴重侵犯各國正當權益，嚴重違反世界貿易組織規則，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制，嚴重衝擊全球經濟秩序穩定。他認為，世界需要開放包容、主權平等、公平正義、團結合作，而非封閉孤立、恃強凌弱、本國優先、分裂對抗；呼籲各國共同維護以世界貿易組織為核心、以規則為基礎的多邊貿易體制，倡導平等有序的世界多極化，讓發展成果更多更公平惠及各國，不能製造分裂的鴻溝，要以對話代替衝突。

傅聰表示，如美國真的想通過對話協商解決問題，應採取平等、尊重和互利互惠的態度，任何極限施壓、威脅訛詐都不是與中國打交道的正確方式。多國代表發言時亦反對單邊加徵關稅，呼籲恢復公平、可預測的多邊貿易秩序。美國代表否認單邊主義是當前問題核心，還就貿易、南海及台灣問題對華提出指摘，傅聰當場逐一駁斥，並奉勸美方「不要玩火」。