兩歲半女童遭獨留公園　印尼女認虐兒等罪被判入獄15個月一星期

一名兩歲女童去年6月被人發現獨自在旺角一遊樂場內徘徊。曾答應照顧她的印尼女子被捕。她早前承認「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」及「逾期居留人士接受僱傭工作及開辦業務」兩罪，餘下一項過期居留罪則押後答辯，案件今（24日）在西九龍裁判法院再訊。裁判官就被告承認的兩罪，判被告入獄15個月一星期。至於過期居留罪，則進一步押後至6月5日再訊。

42歲匿名印尼被告以「KH」作代號。就她一項過期居留罪，辯方稱，她早前申請免遣反聲請被駁回，擬提司法覆核挑戰決定，申請押後答辯。裁判官批准，把案押後至6月5日再訊。至於被告早前承認的兩罪，法庭考慮到女童年齡、被告認罪等因素，就逾期居留人士接受僱傭工作及開辦業務罪判她入獄15個月，就虐兒罪判她入獄兩星期，並中一個月跟前述控罪同期執行，即總刑期為15個月一星期。

據同意案情指，2024年6月28日 ，兩歲的X獨自在洗衣街兒童遊樂場徘徊，良久沒有成人陪伴照顧，途人見狀，懷疑女童與父母走失果。最終X被帶到警署及廣華醫院檢驗，證實她沒有受傷。翌日凌晨，X的母親到旺角警署並向警員稱，去年5月，她經男子John介紹，以300港元日薪僱用被告照顧X。案發當天，她向被告支付1,500港元，要被告照顧女童5日。同年6月30日被告被捕。被告承認曾答應照顧X，案發前一天亦受John委託照顧X，但X的母親支付之金錢，不夠用作X每日的生活費。調查又發現KH曾在港任女傭，但她的僱傭合約已於2022年11月終止。

案件編號：WKCC 2922/2024