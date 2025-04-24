韓揭DeepSeek擅將用戶資料　轉移至中美企業

南韓個人訊息保護委員會周四（24日）發布調查結果，指目前暫停在韓下載服務的內地人工智能模型DeepSeek，曾將南韓用戶資料和輸入內容擅自轉移至中美等地，事前未徵得用戶同意，也沒在個人資料處理方針中明示相關內容。

調查結果顯示，DeepSeek今年1月15日到2月15日將用戶的設備、網絡、應用程式訊息等個人資料，擅自轉移至字節跳動旗下雲服務平台火山引擎等3間在華企業和1間在美企業。除用戶個人資料外，DeepSeek還將用戶在輸入框內輸入的內容擅自轉移給火山引擎。該委員會指出，DeepSeek沒將輸入內容轉移的必要，也未事先提供選擇退出選項，據此建議其立即刪除向火山引擎轉移的輸入內容相關數據。DeepSeek接受該委員會建議，已改善問題。但該委員會未公布DeepSeek重啟在韓服務的具體時間，外界則預計將在不日重啟下載服務。

中國外交部發言人郭嘉昆周四回應指，不了解上述具體情況，但強調中國政府高度重視並依法保護數據私隱和安全，從來沒有、也不會要求企業或個人以違法形式採集或儲存數據。中方一貫反對泛化國家安全的概念、將經貿科技問題政治化的做法，同時將堅定維護中國企業的合法權益。