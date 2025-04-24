沙田衝突警員遭咬斷手指索償　法律文員願賠28萬元　與訟雙方和解

2019年7月14日沙田新城市廣場發生衝突，一名警長被人咬斷一節無名指。涉案香港大學畢業生被裁定襲警、嚴重傷害他人身體、蓄意傷人及在公眾地方作出擾亂秩序行為4罪罪成，判囚5年半。受傷警長之後入稟向咬傷他的被告提出民事索償訴訟。案件今（24日）在高院提訊。庭上透露，與訟雙方達成和解，港大生將分兩期向受傷警長賠償28萬元。若他沒有準時付款，警長有權追討。

本案原告是梁啟業，被告是杜啟華。原告在入稟狀指，在2019年7月14日晚上9時55分，被告於新城市廣場3層的店舖「COACH」外襲擊原告，令原告受傷及造成損失，因此要求被告賠償，包括衍生的利息及訟費。

據傳媒早前報道指，被告杜啟華畢業於港大食物及營養科學系，報稱為法律行政文員。就上述沙田新城市廣場發生的衝突，他被控4罪，包括在廣場咬斷警長梁啟業的右手無名指的前端，造成他右手無名指前端粉碎性骨折；用雨傘襲擊警員葉卓軒的背部及後頸；用雨傘襲擊警員梁子健，使他的右手無名指遠端指骨骨折；在廣場內的扶手電梯上向L3樓層中庭投擲一把雨傘。被告否認所有控罪，但經審訊後，被裁定全部罪名成立。

案件編號：HCPI 94/2022