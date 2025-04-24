觸覺磚防跣度不足　輔助不成反跣腳　議員促加強監管

為落實無障礙承諾，政府在不少屋邨路段設置輔助視障人士獨立行走的「觸覺磚」，然而部分地磚防跣度不足，在天雨路滑時情況尤為嚴重。議員陳恒鑌今日(24日)表示，與香港道路及路磚關注組成員，早前委託實驗室抽驗荃葵青區內「觸覺磚」，發現葵芳邨、石籬邨三個樣本，發現防滑值均低於屋宇署《設計手冊：暢通無阻的通道2008》的防滑標準，令人擔心「輔助不成反跣腳」。陳恒鑌促請當局正視有關安全問題，加快更新措引及加強監管，以免市民走在路上都要提心吊膽，「好心做壞事」。

陳恒鑌指出，近日收到市民關注屋邨地磚每逢天雨便會變得濕滑，更眼見不時有市民因而跣倒；而據團隊親身實測，發現只要在磚上有些少濕，無論身穿球鞋還是皮鞋，都能在有問題地磚上輕易滑動約一米距離，「跣腳」程度令人憂慮。團隊委託香港實驗所認可計劃(HOKLAS)的實驗室於葵芳邨、石籬邨部分路段進行「觸覺磚」防滑測試，結果顯示來自葵芳邨的兩個樣本防滑值SRV為 18、37；而石籬邨樣本則為 19，三個樣本數值均低於屋宇署《設計手冊：暢通無阻的通道2008》所需達到P4級，防滑值SRV 40至44的防滑標準。

研究團隊隨即約見房屋署反映檢測結果並提供建議，同時團隊亦向本港建材物料防滑界專家馬學欽諮詢，了解短期解決方案。馬學欽建議在地磚塗上納米蝕刻塗層，以最快捷及低成本方法解決易滑問題，操作亦非常簡便，只需以海綿刷把納米塗層防滑劑塗到地磚表面，靜置30分鐘蝕刻，再以清水沖洗，便可顯著提升表面摩擦力，減低跣腳的隱患。房屋署接獲改善建議後，隨即安排三家公司為觸覺磚加上納米塗層並再進行測試，比併蝕刻結果，初步發現經改造後防滑效能顯著提升，成績令人滿意。

陳恒鑌強調，「觸覺磚」不僅是視障人士的「引路標」，更是社區共融度的體現，除短期改善措施外，亦向當局提出了短中長期建議，包括定期清潔維護，為不合規的觸角磚表面進行處理，長遠則應更換為高防滑度物料，同時參考其他合規屋邨經驗，從設計源頭杜絕隱患。