一連3日反罪惡拘33人　檢可卡因太空油等逾230萬元毒品

執法部門在前日(22日)至今日(24日)展開代號「犁庭掃穴」的反黑行動，針對性打擊由黑社會控制的販毒及非法賭博等活動，以堵截其收入來源。一連3日的行動期間，該部門偵破多宗毒品案，包括搗破一個製毒工場，檢獲懷疑可卡因、大麻及太空油等毒品，估計市值逾230萬港元。

行動中，警員一共拘捕27男6女(15至76歲)。涉嫌「販運危險藥物」、「製造危險藥物」、「搶劫」、「刑事毀壞」、「刑事恐嚇」、「管有攻擊性武器」、「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「行使偽鈔」及「詐騙」等罪名。被捕人士分別報稱商人、工人、侍應、學生及無業，大部分人有黑社會背景。除了懷疑毒品及製毒工具外，警員亦檢獲利刀、賭具、車輛和現金等證物。

調查人員透露其中兩宗毒品案的案情，指警員經情報收集後，對於一個有組織性的販毒集團進行深入調查，並於昨日(23日)下午在青衣一私人屋苑的大廈外，截獲一對正準備離開的男女(18歲及28歲)，並將他們押回目標單位作出搜查，結果在屋內起出約560克懷疑可卡因，遂以涉嫌「販運危險藥物」拘捕二人。同晚，警員押解被捕男子到另一個位於荃灣的目標單位搜查，亦在屋內搜出約1,700支懷疑太空油毒品、約1,400毫升懷疑依托咪酯液體及約500克懷疑依托咪酯粉末，另檢獲電子磅等懷疑製毒工具，於是再以涉嫌「製造危險藥物」拘捕該名男子。案中檢獲的毒品市值超過200萬港元。

另一宗案件是在前日下午偵破，警員在葵涌葵豐街一工廈劏房外埋伏，截查一名準備離開單位的23歲男子，其後帶同他搜查目標單位，檢獲約127克懷疑可卡因、約104克懷疑氯胺酮(俗稱K仔)及92支太空油煙彈，市值約23萬港元。該名男子涉嫌「販運危險藥物」被捕，他現正被扣留調查。

調查顯示，疑犯是以月租4,000港元租用涉事單位作毒品儲存倉，相關毒品活動僅運作約3星期。另外，該販毒集團是有組織地分工合作，部分成員負責用金錢利誘希望「搵快錢」的年輕人，指使他們鋌而走險，協助看管毒品倉庫；部分成員負責供應毒品到該單位，以進行包裝工作；另有成員聯絡買家取貨，將毒品分銷至區內。透過重重分工，令警員的調查難度增加。

另外，調查人員亦提及去年偵破的一宗洗黑錢案，指執法部門當時分析大量銀行文件，鎖定一個由黑社會操控的洗黑錢集團及8名骨幹成員，包括一名活躍於本港的黑社會高層成員。調查顯示，該8人利用不同的本地銀行戶口，為設立在海外的非法賭博網站收受賭注，而在兩年半之內，該集團已清洗合共約8,500萬港元懷疑黑錢。

警員掌握證據後，以涉嫌「洗黑錢」拘捕8人(32至49歲)，之後再針對該名高層人物作進一步調查，確定他用名下兩個戶口，先後於2022年至2024年間的18個月內處理大量可疑交易，懷疑清洗約400萬港元黑錢。

執法部門索取律政司的意見後，目前已正式落案起訴該名高層兩項「洗黑錢」罪，正考慮根據《有組織及嚴重罪行條例》第27條向法庭申請加刑，以增加阻嚇性。其餘7名被捕人士當中，有兩人亦已因「洗黑錢」罪被起訴。