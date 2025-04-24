潘功勝赴美開會　促避免全球經濟滑向低信任軌道

針對中美貿易戰持續，中國人民銀行行長潘功勝周三（23日）表示，貿易戰、關稅戰沒有贏家，單邊主義、保護主義沒有出路，不符合任何一方利益。

潘功勝在美國華盛頓特區出席二十國集團財長和央行行長會議時表示，當前全球經濟充滿不確定性，經濟碎片化和貿易緊張局勢加劇，擾亂全球產業鏈供應鏈，引發金融市場動盪，削弱全球經濟增長動能。他認為，各方應加強合作，努力避免全球經濟滑向「高摩擦、低信任」的軌道。他又指，中國將堅持對外開放，堅定支持自由貿易規則和多邊貿易體制，推進普惠包容的經濟全球化，維護全球經濟和金融穩定。

中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激同日在北京主持召開外資企業圓桌會，就美加徵關稅給在華外資企業投資經營帶來的影響與企業交流。凌激表示，美國濫施關稅的單邊主義和霸凌行徑引起國際社會強烈不滿，包括中國在內的各國企業都是受害者。中方堅決反制，希望外資企業發出理性聲音，共同戰勝單邊主義和保護主義。中國將切實維護外資企業合法權益，更主動積極為外資企業在華生產經營排憂解難，努力保障產供鏈穩定暢通。