大理凌晨4.8級地震　442戶房屋受損無傷亡

雲南省大理白族自治州洱源縣牛街鄉周四（24日）凌晨0時許發生黎克特制4.8級地震，震源深度10公里。洱源縣人民政府新聞辦公室通報稱，截至當日上午7時，地震造成442戶房屋受損，無傷亡報告。

據中國地震台網正式測定，周三（23日）下午18時44分、19時56分，洱源縣牛街鄉附近先後發生3.2級、3級地震。而在周四凌晨發生的地震，洱源縣9個鄉鎮均有震感。震央周邊200公里內近5年來發生3級以上地震共114次，最大震級是2021年5月21日在大理州漾濞縣發生的6.4級，距離本次震央68公里。

洱源縣人民政府新聞辦公室通報，地震發生後，洱源縣立即啟動地震應急Ⅳ級響應，迅速核查災情。消防救援、森林消防、鎮村幹部及相關單位對震央區域各村民小組、加油站、水庫、電力、通訊及地質災害隱患點全面排查。據初步排查統計，截至當日上午7時，道路交通、水利設施、電力通訊等基礎設施沒受損情況，地質災害隱患點沒發生次生災害。洱源縣將有序開展地震應急處置工作，最大限度減輕災害損失。