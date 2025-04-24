麥當勞50周年慶祝晚宴　逾200位商界翹楚出席

麥當勞為慶祝扎根香港50年，昨日(23日)於香港瑰麗酒店舉辦慶祝晚宴，與逾200位商界翹楚及業務夥伴回顧里程碑。麥當勞自1975年於銅鑼灣百德新街開設第一間餐廳，至今已擴展至260間餐廳。麥當勞行政總裁黎韋詩表示，展望未來，麥當勞會繼續從餐單研發、顧客體驗、數碼轉型以及可持續發展等方面創新求變，與港人攜手譜寫輝煌新篇章。

黎韋詩昨晚在台上致詞時指，香港麥當勞與大家一同並肩成長50年，對於品牌能夠成為大家日常生活的一部分感到自豪。是次盛會對她別具意義，衷心感謝一眾業務夥伴一直以來的鼎力支持。麥當勞與南韓女團BABYMONSTER合作，今日(24日)起推出超限量「麥當勞x BABYMONSTER珍藏小卡套裝」，慶祝McCrispy脆爆雞腿飽登陸香港，成為麥當勞11號餐。

中國內地及香港麥當勞主席、中信資本控股有限公司董事長兼首席執行官及信宸資本董事長張懿宸表示，感謝香港麥當勞管理團隊和16,000名前線員工不懈努力，以及眾多業務夥伴多年支持，讓麥當勞可以堅守服務承諾、提供優質美食，令麥當勞成為深受社區喜愛的品牌。

晚宴尾聲驚喜揭曉晚宴餐單，透過香港瑰麗酒店主廚炮製精緻美饌，顛覆大眾對麥當勞食品的固有印象，當中在法式甜品內藏楓糖班戟漢堡McGriddle，最令人驚喜。