擬修例禁售細杯裝果凍　議員：墨魚丸魚蛋亦有哽噎風險會否規管

鑑於小杯或小膠囊包裝的蒟蒻果凍，食用時有容易發生哽噎事故，政府將修例規管禁售相關產品。立法會食物安全及環境衞生委員會今日(24日)討論有關事宜，議員鄧家彪關注果凍的成分，例如用魚膠粉製成的啫喱仔，若無蒟蒻，是否一樣被禁，又指墨魚丸、魚蛋等一樣會有哽噎風險，當局會否考慮規管，亦有議員問及禁售果凍的標準如何釐定。政府回應指兒童吸吮蒟蒻力度速度風險較大，小杯尺寸參考其他地方。

政府提出修例建議，規定45毫米或以下高度或寬度的小杯裝果凍產品，不得含有蒟蒻成分，並要求所有預先包裝並含有蒟蒻成分的果凍產品，包裝須標示預防哽噎風險的警告字句，以減低進食時的哽噎風險。當局亦已去信學校，建議小食部及食堂停售或提供有關產品。

鄧家彪在相關委員會上表示，理解到因零食而失去生命，會為整個家庭帶來傷痛，然而長條形的蒟蒻果凍是否不容許？過去曾發生兒童服食墨魚丸導致哽喉的致命事故，墨魚丸或魚蛋等會否列入署方的考慮名單。

另一議員梁文廣指果凍產品，許多人由細食到大，關注政府指出規管建議，和過去發生的意外風險有多大關聯，究竟過去的一段時間曾發生多少宗涉及蒟蒻果凍的意外，而禁售45毫米以下的含蒟蒻產品的標準是如何釐定的？

食安中心食物安全專員黃宏回應指，除了去年死因庭的1宗個案，未有掌握涉及蒟蒻果凍的事故數字；墨魚丸或者魚蛋等食品如果未有充分咀嚼的話，亦有潛在哽噎的風險，建議市民避免一口吞嚥，服食時亦不應交談。

她又指與明膠製成的果凍相比，蒟蒻果凍質地較為結實，不易溶化，即使吸啜也不易破壞其形狀，而擠壓小杯或小膠囊將果凍擠入口中的服食形式，表面光滑的蒟蒻果凍會沿著舌頭滑向口腔後部，兒童和老人在食用小杯裝蒟蒻果凍時特別容易發生哽噎事故。

在本港，死因裁判官於2024年年底審理1名女童於學校食用含蒟蒻成分的小杯裝果凍產品導致窒息死亡的案件後，她指食安中心在檢視食用含蒟蒻成分的果凍產品可能帶來的哽噎風險、主要經濟體對此類產品的規管做法，以及風險評估後提出以修例建議，擬禁止銷售高度或寬度為45毫米或以下的含蒟蒻的小杯果凍產品，並按「先訂立、後審議」程序，在2025年年中刊憲和提交立法會審議。所有含蒟蒻成分果凍產品的標籤要求則在修訂條例通過 12 個月後實施。

環境及生態局副局長黃淑嫻回應指，除了去年本港的1宗死因庭個案，世界各地亦不時出現相關事件，以日本為例，1995年7月到2008年7月有54宗涉及杯裝蒟蒻果凍意外哽噎的事故，有22人死亡，檢視外國情況和評估本地的風險故作出有關建議，現時除了蒟蒻外其他食品都會密切留意。

食物環境衞生署顧問醫生張勇仁表示，45毫米的標準是參考其他國家的做法，如澳洲和馬來西亞就採用這個標準。雖然有些地方的標準是35毫米，但按風險評估，覺得這個體積大小在擠出來吸食的風險會較高。