科大取錄逾11名傑出運動員歷來最多　包括亞運賽艇金牌林新棟

香港科技大學今年透過「學生運動員學習支援及入學計劃」(SALSA)計劃，取錄了超過11名香港傑出運動員，人數創歷年來最高，錄取的學生包括港隊賽艇運動員兼亞運金牌得主林新棟、港隊美式桌球運動員、WPA世界排名第37的符歡，以及港隊棒球運動員莫竣林，11名運動員將於今年九月入讀科大，修讀工商管理學、工學士(計算機工程學)等課程。

科大本科招生及入學事務處處長劉夢琳指，今年取錄香港健兒人數創歷年之冠，反映科大充滿活力的學習環境，加上對學生運動員的全方位支援，對學生運動員具吸引力，大學將繼續配合教資會的SALSA計劃，持續在學術、課程安排和財政支援等方面推陳出新，招募更多具潛力的學生運動員入讀科大。

除了SALSA外，科大亦推行「學生運動員入學計劃」(SAAS)，為本地優秀運動員申請者提供特別入學安排、獎學金、生活津貼，以及如彈性上課安排等其他相關支援，幫助他們平衡訓練與學業。大學每年會提供最多全額學費減免連同生活津貼的104,500港元獎學金，及海外比賽津貼和贊助等財政資源；提供四年學生宿舍、額外醫療與物理治療服務、傷患跟進和心理輔導等配套。

科大亦加強對學生運動員的在學支援，包括設專屬的顧問委員會和學術導師團隊，提供個人化支援，課程設計靈活而富彈性，提供充足空間及時間予運動員同時追求體育和學術兩方面的成就，頂尖運動員可於學習上獲彈性安排，例如延長修讀年期、調節每學期的學分負荷、考試時間表及課堂出席率要求和提供課業輔導等。