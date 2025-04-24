嫦娥八號任務合作10項目入選　包括俄伊香港等地

中國國家航天局周四（24日）在第十個「中國航天日」啟動儀式上，正式發布探月工程四期嫦娥八號任務合作項目遴選結果。來自11個國家和地區、1個國際組織的10個項目入選，包括香港科技大學和香港理工大學合作開展的「月面多功能操作機械人暨移動充電站」。

其他入選項目涉及巴基斯坦、土耳其、南非、秘魯、意大利、俄羅斯、泰國、巴林、埃及和伊朗的團隊，包括巴基斯坦空間與外大氣層研究委員會和國際車輛地面力學學會共同參與的「巴基斯坦月球車」、俄羅斯聯邦太空總署和俄羅斯國家航天集團公司的「月球等離子體-塵埃外層敏感儀」和「月球離子和高能中性粒子分析儀」、伊朗航天局研製的「月球電位監測儀」等。

中國國家航天局局長單忠德表示，中國國家航天局將與國際夥伴協同推進嫦娥八號項目合作，力爭在月球探測領域取得更多科學新發現、技術新突破，共同增進人類福祉。嫦娥八號任務計劃於2029年前後發射，將在月球南極附近萊布尼茨-貝塔高原着陸，與此前實施的嫦娥七號任務共同開展科學探測和資源開發利用驗證試驗，為國際月球科研站建設奠定基礎。