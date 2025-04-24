西貢青衣反私煙　檢逾8千萬元貨

執法部門懷疑近日有人在青衣藍巴勒海峽和西貢一帶進行走私活動，經過深入調查及情報分析後，聯同海關人員昨晚(23日)在上述地區展開反走私行動。行動偵破兩宗走私案件，分別於一艘漁船及一輛貨車上，檢獲共約1,960萬支懷疑私煙，估計市值約8,800萬港元，應課稅值約6,500萬港元。

首宗案件中，人員在青衣藍巴勒海峽巡邏期間，發現一艘可疑漁船靠泊在藍巴勒海峽避風塘葵裕里對開，登船檢查後，在甲板及船艙內發現大量懷疑私煙，當時船上無人。經點算後，共檢獲約1,850萬支懷疑私煙，估計市值約8,300萬港元，並扣查有關涉案漁船。

第二宗案件發生於同日晚上稍後時間，人員發現一艘沒有亮起航行燈的快艇駛至西貢白沙灣碼頭，同時有數名男子將貨物由可疑快艇搬運到岸上一輛貨車上。人員隨即採取行動，涉案男子立即跳上快艇高速往香港東面水域逃去，經追截後快艇最終往內地方向逃去。人員在涉案貨車及岸邊檢獲約110萬支懷疑私煙，估計市值約500萬港元，並扣查有關涉案貨車。上述案件現由海關人員繼續跟進調查。

買賣私煙屬違法行為。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬港元及監禁兩年。